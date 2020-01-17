16 января 2020
15 января 2020

«Сибирский Рокки» собирается пробежать 100 километров ради спасения больной девочки

© Служба новостей «URA.RU»
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Бокс. Екатеринбург, проводников руслан
Руслан Проводников собирается вести по ходу забега трансляцию в InstagramФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат думы ХМАО и чемпион мира по боксу Руслан Проводников, известный как «Сибирский Рокки», собирается устроить благотворительный забег длиной в 100 километров ради спасения двухлетней Юлианы, у которой редкое заболевание — спинальная мышечная атрофия. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Известный боксер собирается стартовать в своем родном поселке Березово, а затем отправиться в Игрим. «Никогда не преодолевал такую дистанцию. И не знаю, смогу ли я, но попытаюсь. <…> До Игрима надеюсь добраться к утру субботы», — написал Проводников.

В своем посте он также описал проблемы девочки. У нее происходит постепенный отказ двигательных и дыхательных функций. Родители надеются, что ребенку может помочь американский препарат стоимостью 145 миллионов рублей. Укол необходимо сделать до сентября, когда девочке исполнится два года. Сейчас идет сбор средств.

В пресс-службе департамента здравоохранения Югры журналисту агентства сообщили, что врачи также пытаются помощь больному ребенку. Сейчас идут консультации с федеральными медицинскими центрами о дальнейшей тактике лечения девочки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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