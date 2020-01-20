Глава СК Бастрыкин взял под личный контроль дело о смерти пермяков в хостеле

Уголовное дело, возбужденное после гибели людей во время порыва трубопровода в пермском хостеле, будет передано в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
«Председатель Следственного комитета РФ дал указание передать уголовное дело […] в центральный аппарат ведомства», — сказано в сообщении ведомства. Подчеркивается, что это необходимо «для наиболее полного и оперативного расследования». В Пермь решено отправить опытных криминалистов.
Утром 20 января в пермском мини-отеле «Карамель» прорвало трубу с горячей водой. После этого помещение полностью затопило. Погибли пять человек, трое — госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ. Место происшествия оцеплено, работают правоохранительные органы.