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Глава СК Бастрыкин взял под личный контроль дело о смерти пермяков в хостеле

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП 20 января 2020 отель Карамель. г. Пермь
Пять пермяков погибли во время порыва трубопровода в пермском хостелеФото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Гибель людей в пермском хостеле

Уголовное дело, возбужденное после гибели людей во время порыва трубопровода в пермском хостеле, будет передано в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Председатель Следственного комитета РФ дал указание передать уголовное дело […] в центральный аппарат ведомства», — сказано в сообщении ведомства. Подчеркивается, что это необходимо «для наиболее полного и оперативного расследования». В Пермь решено отправить опытных криминалистов.

Утром 20 января в пермском мини-отеле «Карамель» прорвало трубу с горячей водой. После этого помещение полностью затопило. Погибли пять человек, трое — госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ. Место происшествия оцеплено, работают правоохранительные органы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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