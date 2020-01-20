Трех человек доставили в больницу с ожогами Telegram-канал министерства территориальной безопасности Пермского края

В частном отеле на улице Советской Армии, 21 в Перми прорвало трубу отопления. В результате ЧП пострадали три человека, их доставили в больницу. Также сообщается о погибших.

«По предварительным данным, есть погибшие», — сообщается в telegram-канале министерства территориальной безопасности Пермского края. В ведомстве добавили, что скорая помощь прибыла на место в течение 10 минут. Пострадавших госпитализировали с ожогами.

По информации telegram-канала «112» из-за аварии могли погибнуть четыре человека. Уточнить эту информацию в региональном министерстве территориальной безопасности «URA.RU» пока не удалось.

Сейчас на месте дежурят экстренные службы, в частности семь бригад скорой помощи. В ГУ МВД по Пермскому краю корреспонденту «URA.RU» также сообщили, что на месте работают сотрудники полиции.

Обновлено: по предварительной информации число погибших увеличилось до пяти.

Telegram-канал «112»