Пермский губернатор прокомментировал аварию в гостинице, где людей обварило кипятком

Воды было так много, что она выливалась через порог Фото: Telegram-канал «112»

Авария в пермской гостинице, где обварились несколько человек, произошла из-за прорыва канализационного лежака, который соединяет участки тепловой сети между собой. Люди пострадали из-за того, что сам отель находился в подвальном помещении.

По версии губернатора Пермского края Максима Решетникова, люди не смогли выбраться из гостиницы из-за его трудного расположения. «Прорвало лежанку [лежак — прим. ред.]. Привело к таким жертвам, потому что в подвале был хостел», — сообщил Решетников на совете глав муниципалитетов, где присутствует корреспондент «URA.RU».

«Комсомольская Правда. Пермь» передает, что воды было так много, что она хлестала через порог. Сейчас здание огородили, прохожих не пускают на территорию. На месте работают спасатели, которые в спецодежде пытаются проникнуть внутрь, чтобы перекрыть трубу. Сообщается, что ее могло прорвать сразу в двух местах.



Ранее стало известно, что из-за прорыва трубы в отеле на улице Советской Армии, 21 погибли пять человек. Трех пострадавших доставили в больницу с множественными ожогами.