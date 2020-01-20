Запрет касается посетителей ледового городка Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ледовом городке на центральной площади Кургана нельзя есть снег и лед. Табличку с таким пунктом обнаружил корреспондент «URA.RU».

На информационном стенде отмечено, что «на территории ледового городка запрещается […] кушать снег и лед». «При несоблюдении правил посещения городка, администрация городка и служба безопасности имеют право запретить нахождение на территории городка, осуществить выдворение с территории городка и при необходимости задержание (в соответствии с законодательством)», — сообщается под списком запретов.

Также на территории городка запрещено находиться с домашними животными. Остальные запреты привычнее. В городке, например, нельзя курить, распивать алкоголь, использовать оружие. В пресс-службе администрации Кургана не смогли оперативно прокомментировать «URA.RU» данную ситуацию. Пресс-секретарь находился на совещании.