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Курганцам запретили есть снег и лед в новогоднем городке. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция проведения Новогодних праздников в городе. Курган, ледовый городок
Запрет касается посетителей ледового городкаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ледовом городке на центральной площади Кургана нельзя есть снег и лед. Табличку с таким пунктом обнаружил корреспондент «URA.RU».

На информационном стенде отмечено, что «на территории ледового городка запрещается […] кушать снег и лед». «При несоблюдении правил посещения городка, администрация городка и служба безопасности имеют право запретить нахождение на территории городка, осуществить выдворение с территории городка и при необходимости задержание (в соответствии с законодательством)», — сообщается под списком запретов.

Также на территории городка запрещено находиться с домашними животными. Остальные запреты привычнее. В городке, например, нельзя курить, распивать алкоголь, использовать оружие. В пресс-службе администрации Кургана не смогли оперативно прокомментировать «URA.RU» данную ситуацию. Пресс-секретарь находился на совещании.

Запрет «Кушать снег и лед» в 8 пункте
«URA.RU»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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