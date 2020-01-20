Журналисты выяснили тюремное прозвище Улюкаева

Алексей Улюкаев работает в библиотеке колонии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку

В исправительной колонии №1 Тверской области, где отбывает наказание бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, заключенные называют его между собой «батей экономики». Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что бывший глава Минэкономразвития ведет в колонии для заключенных экономический кружок. «Его посещают несколько десятков заключенных, между собой они называют бывшего чиновника „батей экономики“», — говорится в сообщении.

Также Улюкаев работает в библиотеке колонии. Он значится подсобным рабочим, но на самом деле выполняет обязанности библиотекаря. Он выдает заключенным книги, подшивает старые экземпляры и ведет учет. Работник исправительной колонии рассказал, что Улюкаев ни на что не жалуется. Однако недавно он получил предупреждение за сидение на кровати в неположенное время. Его заметил проверяющий во время прокурорской проверки.

В марте 2019 года Улюкаев впервые отметил в колонии свой день рождения. Ему тогда исполнилось 63 года. Бывшего министра поздравило руководство и сотрудники ИК, а также те, кто ходит на экономический кружок. Помимо этого, ему было разрешено свидание с супругой, пишет сайт VSE42.RU. В мае они с супругой развелись, сообщает портал «Дни.ру».

Улюкаев был приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима в декабре 2017 года. Также суд решил, что он должен выплатить штраф в размере 130 млн рублей. Бывшего министра экономического развития признали виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов.