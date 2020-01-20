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Виновник смертельного ДТП с полицейскими на Ямале был пьян

© Служба новостей «URA.RU»
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После смертельного ДТП с полицейскими на мужчину завели уголовное делоФото: Анна Майорова © URA.RU

Водитель, устроивший ДТП, в котором погибли двое полицейских и задержанный мужчина, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

«В ходе проведения следственных мероприятий установлено и подтверждено, что водитель „Мазды“ находился в момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что ему предъявлено обвинение по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двоих и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Сейчас решается вопрос о мере пресечения для мужчины. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «URA.RU» сообщало, что утром 18 января на автодороге Сургут — Салехард возле поселка Старый Надым в ДТП погибли двое полицейских и задержанный мужчина. Водитель и двое пассажиров «Мазды» доставлены в больницу. Авария произошла из-за иномарки, выехавшей на встречную полосу и врезавшейся в служебную машину полиции.

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