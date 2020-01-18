Двое сотрудников полиции и задержанный погибли в ДТП на Ямале

В полицейскую машину врезалась иномарка, вылетевшая на встречную полосу Фото: Анна Майорова © URA.RU

18 января около пяти часов утра на автодороге Сургут — Салехард возле поселка Старый Надым в ДТП погибли двое полицейских и задержанный мужчина. Авария произошла из-за иномарки, выехавшей на встречную полосу и врезавшейся в служебную машину полиции. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

«Местный житель, управляя автомобилем Mazda, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении служебным автомобилем Lada Granta, принадлежащим УМВД России по городу Губкинскому под управлением сотрудника полиции», — сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

В результате ДТП при исполнении служебных обязанностей от полученных травм на месте происшествия скончались два сотрудника полиции, а также гражданин ближнего зарубежья, которого полицейские доставляли в центр временного содержания иностранных граждан в городе Надым для дальнейшего выдворения из страны. Водитель и двое пассажиров автомобиля Mazda доставлены в городскую больницу для оказания скорой помощи.

Служебная проверка по данному ДТП находится на контроле у УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.