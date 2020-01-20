Синоптики предупредили ямальцев об ухудшении погоды

Во вторник погода на Ямале существенно ухудшится. Об этом предупредили жителей региона специалисты Ямальского филиала Обь-Иртышского УГМС.
По информации ведомства, 21 января в регионе возникает высокая степень вероятности происшествий и чрезвычайных ситуаций из-за резкого усиления ветра, снегопада, метели и похолодания. «На территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные условия, — говорится в сообщении. — Ветер юго-западный, южный, 6-11 метров в секунду. Днем в приуральском, Ямальском, Шурышкарском, а также по северу Надымского и Пуровского районов — порывы до 17 метров в секунду».
Дневная температура воздуха на Ямале прогнозируется в пределах минус 16-21 градусов, в отдельных районах — до минус 26-31 градуса. На востоке региона ожидается до минус 37 градусов.
Ночью столбики термометров в большинстве районов опустятся до минус 37-42 градусов. При натекании облачности станет немного теплее — до минус 27-32.
При этом неблагоприятные погодные условия наблюдаются на Ямале уже сейчас. По сообщениям с мест, в некоторых районах округа из-за снегопада и метели видимость практически нулевая. Оперативные службы просят население быть предельно внимательными и по возможности избегать поездок на дальние расстояния.