В Кремле объяснили высокую скорость работы над поправками в Конституцию РФ

В Кремле считают, что инициативы президента страны должны реализовываться в приоритетном порядке. Об этом журналисту «URA.RU» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла, объясняя высокую скорость работы над поправками в Конституцию РФ.
«Любые инициативы президента встречаются с большим вниманием. Их реализация и обсуждения осуществляются исключительно в приоритетном порядке. Это реальность абсолютно понятная и ясная», — заявил Песков во время общения с журналистами.
Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию страны, напоминает RT. На встрече с членами рабочей группы глава государства пояснил, что цель поправок заключается в дальнейшем развитии страны как правового и социального государства, пишет агентство Nation News.