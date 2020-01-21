В Кремле объяснили высокую скорость работы над поправками в Конституцию РФ

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Москва, разное. Москва, триколор, флаг россии, российские флаги
По словам Пескова, инициативы президента должны реализовываться в приоритетном порядкеФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Изменение конституции РФ в 2020 году

В Кремле считают, что инициативы президента страны должны реализовываться в приоритетном порядке. Об этом журналисту «URA.RU» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла, объясняя высокую скорость работы над поправками в Конституцию РФ.

«Любые инициативы президента встречаются с большим вниманием. Их реализация и обсуждения осуществляются исключительно в приоритетном порядке. Это реальность абсолютно понятная и ясная», — заявил Песков во время общения с журналистами.

Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию страны, напоминает RT. На встрече с членами рабочей группы глава государства пояснил, что цель поправок заключается в дальнейшем развитии страны как правового и социального государства, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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Ссылки по теме
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