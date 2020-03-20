Парфенов, Гуриев и Бранд обратились с открытым письмом к Путину из-за коронавируса

Врачи, актеры, писатели и журналисты составили коллективное письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором потребовали ввести экстренные меры, чтобы предотвратить эпидемию коронавируса. Письмо общественники опубликовали на сайте петиций Change.org. Присоединиться к нему может любой желающий.
«Мы считаем необходимым направить ресурсы в первую очередь на полномасштабное тестирование, а также ввести комплекс мер, которые поддержат людей во время карантина и сделают его прохождение максимально комфортным и безболезненным», — говорится в письме. Авторы послания считают необходимым дать возможность всем гражданам, которые могут быть заражены, пройти экстренное и бесплатное тестирование. Они предлагают разрешить клиникам и медцентрам применять иностранные тесты без обязательной сертификации.
Общественники требуют объявить карантин для всех людей в группе риска; для остальных, по их словам, будет достаточно разумных ограничений — удаленного обучения или работы, закрытия культурных учреждения и других мер. При этом россиян, которые оказались на карантине, стоит освободить от квартплаты, оплаты коммунальных услуг, а также платежей по кредитам и ипотеке на три месяца.
Также авторы письма настаивают на переносе голосования по поправкам в Конституцию, пока угроза коронавируса не спадет. По словам общественников, отказ от выполнения этих мер может обернуться гибелью десятков тысяч соотечественников.
Под обращением подписались журналисты Леонид Парфенов, Катерина Гордеева, врачи Павел Бранд, Алексей Головенко, Анастасия Васильева, экономист Сергей Гуриев и еще 15 человек. Петицию на Change.org на момент публикации поддержали 4132 человека.