В Кремле не увидели ничего страшного в рекордном падении цен на нефть

Рекордное падение цен на российскую нефть до 25 долларов за баррель не является катастрофичным. Об этом во время конференц-колла заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание совладельца «Лукойл» Леонида Федуна.
«Говоря о том, что это катастрофа для России… Наверное, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе», — объяснил Песков. Он отметил, что у России есть «солидный запас прочности». При этом Песков признался, что цены на нефть являются неприятными. Однако представитель Кремля отметил, что были времена, когда цена российской нефти была еще ниже, передает RT. Также он добавил, что сложно спрогнозировать, какими будут цены на топливо через два-три года.
Ранее Леонид Федун назвал катастрофическим падение цены на российскую нефть до 25 долларов за баррель. По его словам, основную роль в этом сыграл выход РФ из ОПЕК+. В разговоре с URA.RU бывший министр экономики России, советник председателя правления ОАО «Роснано», доктор экономических наук Яков Уринсон предсказал тяжелейший кризис российской экономике, сравнимый с дефолтом 1998 года.