О силе Путина, ядерных испытаниях и «войне Байдена»: новые заявления Трампа в последнем интервью

Время правления Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы подходит к концу. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами телеканал CBS. Отвечая на прямой вопрос о перспективах венесуэльского руководителя, американский лидер дал утвердительный ответ: «Я бы так сказал, да. Да, я так думаю». Другие главные заявления главы США — в материале URA.RU.

Ядерные испытания США

Трамп заявил о намерении Штатов возобновить проведение ядерных испытаний. При этом американский президент не уточнил, будет ли речь идти о реальном подрыве ядерных боезарядов в ходе таких испытаний.

Глава США обосновал необходимость проведения испытаний тем, что требуется проверить функциональность имеющегося вооружения. Параллельно с этим Трамп обвинил Россию в том, что она проводит аналогичные испытания, однако никаких подтверждающих свидетельств представлено не было.

Сильные качества Путина и Си

Помимо этого, президент США дал высокую оценку главе России Владимиру Путину и лидеру Китая Си Цзиньпину, назвав их сильными и интеллектуально развитыми государственными деятелями. Трамп подчеркнул, что в отношениях с такими политиками недопустим легкомысленный подход.

«Оба жесткие, оба умные, <...> оба очень сильные лидеры. С этими людьми нельзя играть», — отметил Трамп.

Сокращение запасов ядерного оружия

Американский лидер также рассказал о проведенных переговорах с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином относительно уменьшения глобальных запасов ядерных вооружений. «И полагаю, что мы должны что-то сделать в отношении денуклеаризации», — отметил президент США.

Трамп акцентировал внимание на масштабах российского ядерного арсенала. Руководитель Штатов признал наличие у России значительного ядерного потенциала и высказал мнение, что в обозримом будущем сопоставимыми возможностями будет располагать и КНР.

Экономические отношения с Россией

Кроме того, Трамп выразил заинтересованность в расширении экономического взаимодействия с РФ. Американский лидер полагает, что российская сторона также настроена на укрепление торговых связей с США. Помимо этого, Трамп подчеркнул, что объем деловых контактов между двумя странами остается незначительным, назвав подобную ситуацию результатом «глупости».

Конфликт на Украине — война Байдена

Американский лидер возложил ответственность за эскалацию конфликта на Украине на своего предшественника Джо Байдена. «Этот конфликт никогда бы не произошел, если бы я был президентом. <...> Это была война Джо Байдена, а не моя», — подчеркнул Трамп.

Ядерный потенциал Ирана

Дональд Трамп сообщил, что, согласно имеющейся у него информации, Иран сейчас не обладает ядерными возможностями. «У Ирана нет возможностей в ядерной сфере», — отметил президент Штатов.

Уничтожение ХАМАС

Глава США также заявил о готовности полностью ликвидировать палестинское движение ХАМАС в случае невыполнения им определенных требований. Американский президент подчеркнул, что представители организации осведомлены о подобной перспективе.

«Если я захочу, чтобы они разоружились, я заставлю их разоружиться очень быстро. Они будут <...> уничтожены. Они знают об этом», – отметил Трамп.

Третий срок Трампа