В США назвали главный недостаток российского бомбардировщика Ту-160

Российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 не использует стелс-технологий, которые делали бы его незаметным для радаров ПВО. По версии американского журнала
«Других недостатков данный бомбардировщик не имеет. Он по сей день является самым быстрым и самым крупным из всех остальных когда-либо построенных», — отмечают авторы статьи.
Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец, может изменять геометрию крыла. Предназначен для поражения обычным и ядерным оружием целей в удаленных военно-географических районах. В результате модернизации бомбардировщика дальность полета выросла на тысячу километров, ощутимо увеличилась эффективность самолета. Передача в войска модернизированных Ту-160М начнется в 2021 году.
В 2018 году посол США в Колумбии Кевин Уитакер назвал российские бомбардировщики Ту-160 «музейными экспонатами». В Минобороны России сочли такую оценку дилетантской, передает деловая газета «Взгляд».