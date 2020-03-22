В США назвали главный недостаток российского бомбардировщика Ту-160

Ту-160 — самый крупный бомбардировщик в мире Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 не использует стелс-технологий, которые делали бы его незаметным для радаров ПВО. По версии американского журнала The National Interest, это главный недостаток модели.

«Других недостатков данный бомбардировщик не имеет. Он по сей день является самым быстрым и самым крупным из всех остальных когда-либо построенных», — отмечают авторы статьи.

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец, может изменять геометрию крыла. Предназначен для поражения обычным и ядерным оружием целей в удаленных военно-географических районах. В результате модернизации бомбардировщика дальность полета выросла на тысячу километров, ощутимо увеличилась эффективность самолета. Передача в войска модернизированных Ту-160М начнется в 2021 году.

В 2018 году посол США в Колумбии Кевин Уитакер назвал российские бомбардировщики Ту-160 «музейными экспонатами». В Минобороны России сочли такую оценку дилетантской, передает деловая газета «Взгляд».