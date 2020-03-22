Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами

Государство предпринимает беспрецедентные меры для защиты от коронавируса
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
С 23 марта Россия приостанавливает сообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Росавиацию.
Исключение будет сделано только для вылетов из Москвы в столицы других государств и для чартерных рейсов, которые вывозят россиян из-за границы.
На сегодняшний день в России коронавирусом заражены 367 человек. выздоровели 16 человек, под наблюдением остаются 52 тысячи человек. По всему миру заразились более 317 тысяч человек. Для предотвращения дальнейшего распространения вируса по всему миру принимаются беспрецедентные меры — на карантин закрывают города и целые страны, вводится режим чрезвычайного положения.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «