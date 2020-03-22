Координатор «Синих ведерок» рассказал о новом способе обмана водителей на дорогах

Водителей обманывают с помощью фейковых дорожных знаков, говорит Петр Шкуматов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Автолюбителей предупредили об очередной дорожной ловушке на трассах России. О новом способе заработать на водителях URA.RU рассказал координатор движения «Синие ведерки», защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов.

Новая автоподстава — видеофиксация нарушений со знаками временных скоростных ограничений. «На дороге устанавливаются желтые знаки 40 километров в час, а обычный скоростной режим на этой трассе 80. При этом никакого ремонта на дороге не ведется, и водители не видят причин сбрасывать скорость. Камеры на этом участке дороги заранее перенастраиваются, и водители получают штрафы за якобы превышенную скорость», — рассказал URA.RU Шкуматов.

По словам Шкуматова, еще год назад эта схема обмана водителей не имела широкого применения. Сейчас же на нее попадаются десятки тысяч водителей по всей России, говорит автоэксперт.

При этом Шкуматов отмечает, что государство хоть и не зарабатывает деньги на подобных схемах, но позволяет делать это недобросовестным бизнесменам. «Деньги уходят к владельцам камер. А владеют ими частные компании, которые в рамках концессии и получают большую часть штрафа», — заключил Шкуматов.

Ранее автоэксперты уже рассказывали URA.RU о самых популярных способах обмана водителей на дорогах. Например, летом продавцы кваса из бочек добавляют туда спирт, продают водителям на трассе, а затем сообщают сотрудникам ДПС о нетрезвых водителях.