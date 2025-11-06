В Волгограде дроны ВСУ нанесли удар по многоэтажному дому
06 ноября 2025 в 05:56
Фото: © URA.RU
В ходе беспилотного удара дроном пострадало многоэтажное здание, жилой дом получил повреждения балконных конструкций, в расположенных поблизости зданиях выбило оконные стекла. Погиб мужчина сорока восьми лет. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
