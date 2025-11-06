В результате атаки дронов на Волгоград поврежден многоэтажный дом, есть погибший

Беспилотники атаковали многоэтажку в Волгограде, погиб мужчина Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Дроны атаковали в Волгограде многоэтажный дом, в результате чего здание получило повреждения. Один человек погиб. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

«В ночь с 5 на 6 ноября подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате террористической атаки БПЛА на 24-этажный жилой дом по улице Гаря Хохолова, 4 повреждены балконы, выбиты стекла близлежащих домов. В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет. Искренние соболезнования родным и близким», — приводит пресс-служба слова губернатора Бочарова.

Помимо этого, в ряде районов Волгограда повыбивало стекла в домах и машинах. В результате падения обломков беспилотников случился пожар на территории промзоны в Красноармейском районе. Пожарные работают на месте происшествия.

Сведения по повреждениям устанавливаются, ведутся работы по ликвидации последствий. Администрация Волгограда готовит пункт временного размещения в 10-м Лицее для обеспечения безопасности жителям в случае работы саперов.