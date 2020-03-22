Меркель ушла на карантин из-за коронавируса

Ангела Меркель решила самоизолироваться после контакта с зараженным врачом Фото: bundeskanzlerin.de

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Немецкий канцлер Ангела Меркель решила самоизолироваться дома. О решении политика сообщили в Кабмине ФРГ.

Такое решение Меркель приняла после контакта с врачом, у которого был выявлен коронавирус. «Канцлеру доложили, что врач, который делал ей в пятницу профилактическую прививку, сдал положительный тест на коронавирус», — сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежных политиков.

Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, в Германии заразились коронавирусом 24806 человек. При этом от болезни скончались 93 пациента.