22 марта 2020

Меркель ушла на карантин из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Ангела Меркель, bundeskanzlerin.de, меркель ангела
Ангела Меркель решила самоизолироваться после контакта с зараженным врачомФото: bundeskanzlerin.de
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Коронавирус COVID-19

Немецкий канцлер Ангела Меркель решила самоизолироваться дома. О решении политика сообщили в Кабмине ФРГ.

Такое решение Меркель приняла после контакта с врачом, у которого был выявлен коронавирус. «Канцлеру доложили, что врач, который делал ей в пятницу профилактическую прививку, сдал положительный тест на коронавирус», — сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежных политиков.

Согласно статистике портала Сoronavirus-monitor, в Германии заразились коронавирусом 24806 человек. При этом от болезни скончались 93 пациента.

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© Служба новостей «URA.RU»
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