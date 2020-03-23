Появилась первая страна, отказавшаяся от участия в Олимпиаде из-за коронавируса

Канада стала первой страной, отказавшейся от участия в летних Олимпийских играх в Токио из-за коронавируса. Вслед за ней Олимпийский комитет Австралии также заявил, что страна не примет участие в состязаниях.
«Олимпийский комитет Канады <…> принял тяжелое совместное решение не отправлять спортсменов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, — передает ТАСС заявление национального Олимпийского комитета. Отмечается, что решение принималось совместно с Параолимпийским комитетом, правительством и спортсменами. Канадцы добавили, что, несмотря на сложности, связанные с переносом Игр, нет ничего важнее здоровья. Также подчеркивается, что из-за пандемии атлеты не могут полноценно готовиться к соревнованиям.
В Австралии объяснили, что не смогут собрать свою команду.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о возможном переносе Игр, передает RT. Окончательное решение по соревнованиям будет принято в течение месяца. Игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Вспышку коронавируса зафиксировали в конце 2019 года в Центральном Китае. Позже болезнь распространилась более чем на 150 стран.
По данным портала Сoronavirus-monitor, на 23 марта в мире заразились более 340 тысяч человек, 14739 — погибли. Более 97 тысяч — выздоровели. В России зарегистрировано 367 случаев заражения. Власти не зафиксировали смертей от новой болезни.
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