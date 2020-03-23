Глава Федерации бокса России призвал перенести Олимпиаду из-за коронавируса

Умар Кремлев обозначил риски для спортсменов от участия в Олимпиаде Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава Федерации бокса России Умар Кремлев призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перенести Олимпийские игры-2020 в Японии на 2021 год. Спортивный функционер заявил, что из-за распространения коронавируса по всему миру спортсмены не смогут должным образом подготовиться к соревнованиям, а также рискуют заразиться опасной инфекцией.

«Вот возьмем конкретно наш вид спорта: если отбор продолжится в мае, то это уже будет неправильно. У спортсменов сбит режим. Ведь атлеты ведут целенаправленную подготовку к Олимпийским играм и стараются выйти к этим соревнованиям на пике формы, а сейчас эта подготовка разбита. Посмотрите, как распространяется этот вирус: провести турнир в срок может быть рискованно», — заявил Кремлев.

Кремлев согласился, что для организаторов и принимающей стороны перенос игр понесет «огромные финансовые потери», но «здоровье спортсменов важнее». Глава Федерации бокса России заметил, что МОК избегает радикальных решений в тот момент, когда остальные крупные международные турниры и спортивные события по всему миру уже перенесены. В частности, европейская олимпийская квалификация по боксу, которая стартовала 14 марта в Лондоне, была приостановлена на четвертый соревновательный день из-за угрозы распространения коронавируса.

Олимпийские игры в Токио планируется провести с 24 июля по 9 августа. В соревнованиях уже отказались участвовать Канада и Австралия. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ допустил изменение сроков проведения Олимпиады-2020.

По данным на 23 марта всего в мире коронавирусом нового типа заразилось более 330 тысяч человек. Более 14 тысяч человек умерли, свыше 96 тысяч — выздоровели. В России количество больных достигло 438 человек.