Дмитрий Козловских пояснил, что для вручения уведомлений о необходимости карантина будут привлекать и правоохранителей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С подозрением на коронавирус в свердловских клиниках находятся 152 человека (в основном — в ГКБ №40 Екатеринбурга). Об этом на брифинге сообщил глава Роспотребнадзора по Свердловской области, главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских. На 23 марта диагноз «коронавирус» подтвержден у девяти пациентов, с ними контактировали 1061 свердловчан.

«Из этой тысячи 21 человек — это члены семей пациентов с диагнозом, остальные — это пассажиры самолетов и соседи, — рассказал Козловских. — Подъезды и квартиры [заболевших] сразу же обрабатывались. Всех соседей обошли, взяли их контактные данные, их здоровье регулярно проверяется».

Всего же, по словам главного санитарного врача, в Свердловской области под наблюдением медиков в связи с угрозой коронавируса находятся 15216 человек. Среди них особая категория — те, кто прибыл недавно из Европы — их около 3200 человек, которые, к сожалению, не всегда соблюдают режим самоизоляции (14 дней).

«Мы будем привлекать сотрудников правоохранительных органов (участковых) с целью вручать прибывшим из Европы уведомления о необходимости соблюдать карантин и контролировать режим изоляции», — сообщил глава свердловского Роспотребнадзора.