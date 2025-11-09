Логотип РИА URA.RU
Команда свердловских самбистов привезла золото с мирового чемпионата

09 ноября 2025 в 22:58
Чемпионат мира проходил в Кыргызстане (архивное фото)

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Все восемь спортсменов из Свердловской области, которые участвовали в чемпионате мира по самбо в Кыргызстане, завоевали золотые медали. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Поздравляю с заслуженными медалями! Уверен, что у каждого спортсмена впереди еще много побед!», — поздравил самбистов губернатор.

Во второй день Анастасия Луканина одержала победу в спортивном самбо в весе 54 кг. В завершающий день чемпионата золотые медали в спортивном самбо среди мужчин получили Рамед Гукев (весовая категория — 79 кг) и Сергей Кузнецов (98 кг), а в боевом самбо среди женщин лучший результат показала Софья Истомина (65 кг).

Чемпионат мира по самбо проходил в Кыргызстане с 7 по 9 ноября 2025 года. В первый день соревнований все четыре свердловских самбиста завоевали золото, среди них — Владимир Гладких, который во второй раз получил золотую медаль на чемпионате мира.

