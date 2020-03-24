23 марта 2020

Соловьев отреагировал на шутку команды КВН о его виллах

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Владимиру Соловьеву не понравилась шутка команды КВН о его заграничных виллахФото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущему Владимиру Соловьеву не понравилась шутка команды КВН о его виллах в Италии. Об этом журналист рассказал изданию «Подъем!».

Во время своего выступления орловская команда «Такая история» упомянула, что у ведущего есть недвижимость за границей. После этого на сцене появился представитель команды, исполняющий роль Соловьева. Он вышел под строчку из песни «Родина» группы «Анимация»: «Я люблю свою родину! Вроде бы».

Оценивая эту ситуацию, Соловьев заявил, что это выражение к нему не относится. «Родину я как раз люблю, осознанно», — добавил журналист. Также по мнению телеведущего, смеяться в выступлении было не над чем, поскольку «шуток особо нет».

Журналист также считает такие шутки элементом признания, хотя на конкурирующих российских каналах и «не принято раскручивать» чужих ведущих. Соловьев также посоветовал шутившей команде затронуть в своих выступлениях не только его, но и представителей других каналов. «Могли бы спеть и о ведущих Первого канала: там-то список насчёт недвижимости — мама не горюй», — добавил корреспондент.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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