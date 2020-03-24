Соловьев отреагировал на шутку команды КВН о его виллах

Телеведущему Владимиру Соловьеву не понравилась шутка команды КВН о его виллах в Италии. Об этом журналист рассказал изданию «Подъем!».
Во время своего выступления орловская команда «Такая история» упомянула, что у ведущего есть недвижимость за границей. После этого на сцене появился представитель команды, исполняющий роль Соловьева. Он вышел под строчку из песни «Родина» группы «Анимация»: «Я люблю свою родину! Вроде бы».
Оценивая эту ситуацию, Соловьев заявил, что это выражение к нему не относится. «Родину я как раз люблю, осознанно», — добавил журналист. Также по мнению телеведущего, смеяться в выступлении было не над чем, поскольку «шуток особо нет».
Журналист также считает такие шутки элементом признания, хотя на конкурирующих российских каналах и «не принято раскручивать» чужих ведущих. Соловьев также посоветовал шутившей команде затронуть в своих выступлениях не только его, но и представителей других каналов. «Могли бы спеть и о ведущих Первого канала: там-то список насчёт недвижимости — мама не горюй», — добавил корреспондент.