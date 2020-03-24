В кризис банки потеряют 900 миллиардов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цена на нефть марки Brent на данный момент колеблется от 27,5 до 27,9 долларов за баррель. Стоимость нефти WTI находилась на отметке 24,17 долларов за баррель. Курс доллара к рублю составил 79,45 рублей, евро — 85,76 рублей.

Что происходит в России?

Меры, которые принимаются в борьбе с COVID-19, могут привести к потере населением источников заработка и к концу года реальные доходы упадут на 0,5—2,5%. Стало известно, что перед кризисом россияне в среднем могли откладывать от зарплаты по 6,6 тысяч рублей (18,8% от своей зарплаты). Это самый низкий показатель за последние четыре года. По данным экспертов, сокращение сбережений вызвано стагнацией реальных располагаемых доходов населения и инфляцией.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша считает, что нужно отменить запрет на продажу алкоголя на АЗС. По его мнению, такая мера позволила бы сократить потери владельцев заправок. Аркуша отметил, что при падении объема продаж, цены на нефть не выросли, так что условия для роста стоимости бензина отсутствуют.

Что происходит в мире?

Саудовскую Аравию и ее ближайших соседей ожидает финансовых кризис в ближайшем будущем. Как сообщает Bloomberg, 2 триллионов долларов, принадлежавшие шести монархиям Залива, сократились примерно на 25% за четыре года. При цене 20 долларов за баррель казна опустеет уже к 2027 году .

Чего ждать дальше?

Российские банки могут потерять порядка 900 миллиардов рублей , если кризис 2008—2009 годов повторится. При этом в 2021 году банковская система может показать рост на 231 миллиард рублей. Эксперты спрогнозировали возможные стресс-сценарии развития ситуации в 2020—2021 годах. В случае реализации кризисного сценария НКР прогнозирует спад российской экономики в 2020 году на 6-7% и острую фазу кризиса в течение всего года. Негативный сценарий предполагает снижение ВВП на 4% и острую фазу кризиса в первом полугодии, а сценарий умеренного стресса — снижение экономики РФ на 2% и также наиболее тяжелый период в первом полугодии.

Мировую экономику в этом году ждет рецессия, которая будет превосходить показатели финансового кризиса 2008 и 2009 годов. Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Она отметила, что сейчас наблюдается крупнейший в истории отток капитала, так как инвесторы вывели с развивающихся рынков 83 миллиарда долларов. По словам Георгиевой, ситуации может улучшиться в следующем году, во многом сроки будут зависеть того, как скоро удастся остановить распространение коронавируса.

Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен обвинил глобализацию в распространении COVID-19. Он считает, что мировую экономику ожидает рецессия, а в некоторых странах даже наступит депрессия. Якобсен уверен, что после кризиса экономика окрепнет . Он подчеркнул, что нынешний кризис самый сильный за последние 30 лет.