23 марта 2020

Бывших заключенных предложили депортировать с Урала

© Служба новостей «URA.RU»
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На Урале отбывает наказание каждый 20-й заключенный в РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заключенных, которые закончили отбывать наказание в Свердловской области, необходимо выселять в регион, где они жили раньше. С такой инициативой выступил в ходе заседания Заксобрания региона депутат Вячеслав Вегнер. Заявление было сделано после доклада Уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой.

«80% [осужденных] после освобождения остаются в Свердловской области. Как вы считаете, может, обратиться на федеральный уровень, чтобы обязать их уезжать по первоначальному месту жительства», — подчеркнул Вегнер. В качестве альтернативы он предложил обязывать бывших заключенных находить работу, уточнив, что иначе они — «рассадник преступности».

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова признала, что в регионе слабо ведется ресоциализация людей, которые вышли из колоний. В то же время она подчеркнула, что депортация бывших заключенных невозможна: «Человек свободен, свобода передвижения закреплена в Конституции. У нас территория привилегированная по возможности трудоустроиться. В том числе по этой причине к нам едет и много мигрантов», — заявила Мерзлякова.

По информации ГУФСИН по Свердловской области, на 1 января 2019 в Свердловской области отбывали наказание 25 650 человек — 5,91% от числа всех заключенных в стране.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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