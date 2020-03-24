В ЯНАО открылся центр, который поможет жителям с едой и рабочими местами

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил новый распределительный центр Фото: пресс-служба ООО «Салехардский комбинат»

В Салехарде на базе ООО «Салехардский комбинат» заработал первый в округе распределительный центр по хранению рыбного сырья, рассказали URA.RU в пресс-службе компании. Новый стратегический объект посетил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Мы год назад договорились поддержать программу обновления оборудования на нашем старейшем предприятии. Это позволит ему в новом сезоне почти удвоить свои мощности, что увеличит и число работников комбината, и количество выпускаемой продукции. Продукция завода востребована, радует, что предприятие развивается. Есть планы по новым задачам, которые оно может выполнить в ближайшее время. Будем и дальше поддерживать», — отметил Артюхов.

В рамках масштабной модернизации были закуплены разгрузочно-погрузочная техника, сортировочное и холодильно-морозильное оборудование, генератор по производству льда. Это позволит применять новую технологию хранения сырья, что значительно повысит его качество. Ранее здесь принимали от предприятий рыбу, замороженную разными способами, из-за чего часть сырья оказывалась низкого качества либо и вовсе непригодной, а это приводило к нарушениям технических режимов работы комбината, терялась пропускная способность склада.

Благодаря модернизации выпуск готовой продукции на предприятии вырастет на 60% — до трех тысяч тонн в год. В регионе повыситься доступность местных рыбных продуктов — от свежемороженой рыбы до консервов и деликатесов. Распределительный центр даст жителям округа и новые рабочие места.

«Благодаря первому этапу технического переоборудования предприятия выросли производственные мощности по приемке рыбы в два раза. Помимо этого, у предприятия появилась возможность принимать свежую рыбу от 15 до 20 тонн в сутки, ранее — не более трех-пяти тонн», — рассказал генеральный директор ООО «Салехардский комбинат» Денис Малышев.