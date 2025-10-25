Ямалка из села Овгорт стала мастером спорта России по северному многоборью
Спортсменка планирует стать учителем физкультуры
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Жительница Ямала Ксения Пугурчина из села Овгорт завоевала звание спорта России по северному многоборью. Награду ей вручили на церемонии открытия Кубка ЯНАО по северному многоборью. Об этом сообщили в telegram-канале главы Шурышкарского района Олега Попова.
«Ксении Пугурчиной, уроженке села Овгорт, присвоено спортивное звание Мастер спорта России по северному многоборью. Удостоверение и знак девушке вручили на на открытии Кубка ЯНАО по северному многоборью, который проходит в Тазовском„, — пишет Попов.
Ксения Пугурчина
Фото: telegram-канал Олега Попова
Спортсменка, которая уже имеет множество наград и входит в сборную округа, учится в Ямальском многопрофильном колледже на учителя физкультуры. Ранее URA.RU писало, что хоккейная команда «Факел Ямал» из Нового Уренгоя (ЯНАО) уступила московскому «Бурану» в первой очной встрече команд в рамках первенства Молодежного турнира по хоккею (МХЛ).
