Ямалка из села Овгорт стала мастером спорта России по северному многоборью

26 октября 2025 в 02:37
Спортсменка планирует стать учителем физкультуры

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жительница Ямала Ксения Пугурчина из села Овгорт завоевала звание спорта России по северному многоборью. Награду ей вручили на церемонии открытия Кубка ЯНАО по северному многоборью. Об этом сообщили в telegram-канале главы Шурышкарского района Олега Попова.

«Ксении Пугурчиной, уроженке села Овгорт, присвоено спортивное звание Мастер спорта России по северному многоборью. Удостоверение и знак девушке вручили на на открытии Кубка ЯНАО по северному многоборью, который проходит в Тазовском﻿„, — пишет Попов.

Ксения Пугурчина

Фото: telegram-канал Олега Попова

Спортсменка, которая уже имеет множество наград и входит в сборную округа, учится в Ямальском многопрофильном колледже на учителя физкультуры. Ранее URA.RU писало, что хоккейная команда «Факел Ямал» из Нового Уренгоя (ЯНАО) уступила московскому «Бурану» в первой очной встрече команд в рамках первенства Молодежного турнира по хоккею (МХЛ).

