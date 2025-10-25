Ямалка из села Овгорт стала мастером спорта России по северному многоборью

Спортсменка планирует стать учителем физкультуры Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жительница Ямала Ксения Пугурчина из села Овгорт завоевала звание спорта России по северному многоборью. Награду ей вручили на церемонии открытия Кубка ЯНАО по северному многоборью. Об этом сообщили в telegram-канале главы Шурышкарского района Олега Попова.

«Ксении Пугурчиной, уроженке села Овгорт, присвоено спортивное звание Мастер спорта России по северному многоборью. Удостоверение и знак девушке вручили на на открытии Кубка ЯНАО по северному многоборью, который проходит в Тазовском﻿„, — пишет Попов.

Ксения Пугурчина Фото: telegram-канал Олега Попова