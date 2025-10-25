Пресняков, Дубцова, Клявер: как прошел полуфинал второго сезона шоу «ВИА Суперстар»

Финал «ВИА Суперстар» состоится 1 ноября 2025 года Фото: Пресс-служба НТВ

В субботу вечером, 25 октября 2025 года, на телеканале НТВ вышел восьмой выпуск второго сезона музыкального шоу «ВИА Суперстар». В полуфинале участники выступали в дуэтах со звездами российской эстрады. Подробнее о шоу, его участниках, жюри, выступлениях и о том, кто покинул проект перед финалом — в материале URA.RU.

Формат полуфинала «ВИА Суперстар» 2 и состав участников

Восьмой выпуск музыкального проекта НТВ прошел под девизом «Коллаборация со звездами». На сцену вышли не только шесть действующих конкурсантов, но и четыре коллектива, ранее покинувших шоу. Выбывшие участники выступали вне конкурса, их номера жюри комментировало, но не оценивало.

Перед полуфиналом турнирная таблица выглядела следующим образом: группы «Динамит» и «Поющие гитары» делили лидерство с 55 баллами, «Лесоповал» шел третьим с 54 баллами, «Блестящие» занимали четвертое место с 52 баллами, «Револьверс» располагались на пятой строчке с 50 баллами, замыкал шестерку группа «Восток» с 49 баллами.

В жюри традиционно работали телеведущая Лера Кудрявцева, певица Ирина Понаровская, музыкальный критик Сергей Соседов и певец Стас Пьеха. Ведущими остались актер Вадим Такменев и певица Наташа Королева.

Вечер открыли солист группы «Аракс» Анатолий Алешин и певица Ирина Дубцова с композицией «Москва-Нева». Дуэт получился эмоциональным, особенно удались финальные вокализы Алешина. Члены жюри высоко оценили профессионализм обоих артистов, хотя Сергей Соседов заметил, что из-за отсутствия репетиций номер выглядел статичным.

Группа «Сладкий сон» выступила с певицей Кариной Кокс, исполнив песню «Летели недели». Новая аранжировка удачно подошла для дуэтного исполнения, хотя судьи больше хвалили приглашенную артистку, нежели основного участника коллектива Сергея Васюту.

Группа «Тутси» и шоумен Александр Ревва представили зажигательный номер «Чика». Артисты появились в ярких леопардовых костюмах, создав атмосферу вечеринки. Сергей Соседов отметил, что Ревва затмил участниц «Тутси», которые выглядели скорее как подтанцовка.

Особенно трогательным получилось выступление «Бурановских бабушек» с певцом Владимиром Пресняковым. Они исполнили лирическую композицию «Странник», довели до слез Леру Кудрявцеву и Ирину Понаровскую. Жюри единодушно похвалило номер за душевность и профессионализм Преснякова.

Группа «Блестящие» в дуэте с певцом Алексеем Воробьевым представили романтичную композицию «Художник». Участницы коллектива и приглашенный артист создали атмосферу лирического квинтета. Сергей Соседов и Лера Кудрявцева поставили по 2 балла, оценив многоголосие и музыкальность. Ирина Понаровская также дала 2 балла, назвав вокалисток изумительными. Стас Пьеха оказался строже, поставив 1 балл и отметив, что прошлые номера ему нравились больше. Итого — 7 баллов.

Группа «Восток» выступила с группой «Марсель», исполнив песню «Эта песня для тебя». Номер получил самые низкие оценки вечера. Ирина Понаровская поставила 1 балл, раскритиковав отсутствие развития у коллектива. Сергей Соседов дал 1 балл, увидев в выступлении лишь бенефис солистки Натальи Родиной. Лера Кудрявцева также поставила 1 балл, заявив о несовместимости артистов. Стас Пьеха присоединился к коллегам с 1 баллом. Общая сумма — 5 баллов.

Группа «Динамит» с певцом Денисом Клявером исполнили композицию «Не такая, как все», слова которой написал солист коллектива Илья Зудин. Стас Пьеха оценил гармоничность выступления на 2 балла. Сергей Соседов поставил 1 балл, посчитав песню однообразной. Ирина Понаровская дала 2 балла, хотя отметила некоторую «водичку» в номере. Лера Кудрявцева также ограничилась 1 баллом. Итог — 6 баллов.

ВИА «Поющие гитары» выступили с победителем шоу «Маска» певцом Александром Панайотовым, исполнив советский шлягер «Любовь настала». Все члены жюри единогласно поставили высшие баллы. Сергей Соседов, Ирина Понаровская, Стас Пьеха и Лера Кудрявцева оценили филигранность исполнения и профессионализм дуэта. Результат — 8 баллов.

Группа «Револьверс» с певицей Дианой Анкудиновой представили композицию «Танцы на стеклах». Необычное сочетание низкого женского и высокого мужского голосов впечатлило всех судей. Жюри в полном составе поставило максимальные оценки, отметив космическую атмосферу номера. Итого — 8 баллов.

Группа «Лесоповал» завершила конкурсную программу дуэтом с певицей Натальей Подольской. Они исполнили песню Муслима Магомаева «Твои следы» в современной аранжировке. Все члены жюри поставили по 2 балла, высоко оценив вокальное мастерство и эмоциональность исполнения. Сумма — 8 баллов.

По результатам восьмого выпуска лидером стали «Поющие гитары» с 63 баллами. Второе место занял «Лесоповал» с 62 баллами, третье — «Динамит» с 61 баллом. Группа «Блестящие» расположилась на четвертой строчке с 59 баллами, «Револьверс» — на пятой с 58 баллами.

Группа «Восток» с 54 баллами заняла последнее место и покинула проект. Напомним, что в предыдущем выпуске коллектив спасла ведущая Наташа Королева, воспользовавшись правом вето. Однако по правилам шоу повторное спасение невозможно.

Финальный выпуск второго сезона «ВИА Суперстар» выйдет в эфир НТВ 1 ноября 2025 года. За главный приз и звание победителя поборются пять коллективов: «Поющие гитары», «Лесоповал», «Динамит», «Блестящие» и «Револьверс».