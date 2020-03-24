Кадыров рассказал о первом случае коронавируса в Чечне

По словам Рамзана Кадырова, в Чеченской республике соблюдаются все рекомендации по борьбе с коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Чечне официально подтвержден один случай заражения коронавирусом, сообщил в своем telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, больной прибыл из-за границы. Сейчас устанавливаются лица, с которыми он мог контактировать.

«Основные проблемы связаны с теми, кто находился за границей, а вернувшись, своевременно не поставил в известность службы медицинского и санитарного контроля», — написал Кадыров, отметив, что в аэропорту и на вокзале Чечни созданы все условия для этого.

Как отметил глава республики, власти Чечни приняли весь комплекс мер, рекомендованных федеральным центром. В частности, отменены масштабные мероприятия, а населению напоминают о необходимости соблюдения карантина. Также организована доставка продуктов пожилым людям и больным.

По словам Кадырова, к введенным ограничениям люди относятся с пониманием. «В борьбе с распространением коронавируса самое главное — самодисциплина, соблюдение каждым рекомендаций врачей и принятых властями решений», — заключил он.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что в Чеченской Республике коронавирус подозревают у троих человек. На карантине находятся более 360 россиян, вернувшихся из стран с неблагополучной инфекционной ситуацией. Также в Чечне наложили запрет на проведение массовых мероприятий в кафе и ресторанах.

По данным портала coronavirus-monitor.ru, известно о 502 случаях заражения коронавирусом в России. Выздороветь удалось уже 24 заболевшим. В Госдуме предложили ужесточить ответственность за нарушение карантина вплоть до лишения свободы, пишет «Дни.ру».