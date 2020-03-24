Из-за коронавируса в России закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предоткрытие ккт «Колизей» и показ фильма «Сила мечты». Екатеринбург, кинотеатр, колизей, кинозал, маяковский владимир, черно белое кино
Постановление о закрытии развлекательных учреждений подготовил оперативный штаб по борьбе с инфекциейФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Из-за угрозы распространения коронавируса в России закроют все ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры для детей. Такое распоряжение губернаторам российских регионов дала вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией 24 марта.

«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — сообщается на сайте кабмина.

Вместе с тем штаб обязал региональные власти запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и любых подобных заведениях. Контролировать поручение правительства будет Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что власти всех 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса. Все университеты и школы перешли на дистанционное обучение, также отменены все массовые мероприятия, напоминает «Национальная служба новостей».

По данным сайта coronavirus-monitor, сейчас в России насчитывается 502 случая коронавируса. За сутки в стране выявили 64 новых заболевших.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Коронавирус. Екатеринбург»

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...