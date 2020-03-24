Из-за коронавируса в России закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры

Постановление о закрытии развлекательных учреждений подготовил оперативный штаб по борьбе с инфекцией Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за угрозы распространения коронавируса в России закроют все ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры для детей. Такое распоряжение губернаторам российских регионов дала вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией 24 марта.

«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — сообщается на сайте кабмина.

Вместе с тем штаб обязал региональные власти запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и любых подобных заведениях. Контролировать поручение правительства будет Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что власти всех 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса. Все университеты и школы перешли на дистанционное обучение, также отменены все массовые мероприятия, напоминает «Национальная служба новостей».

По данным сайта coronavirus-monitor, сейчас в России насчитывается 502 случая коронавируса. За сутки в стране выявили 64 новых заболевших.