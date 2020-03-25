Путин назначил челябинского силовика начальником полиции Амурской области

Президент России Владимир Путин своим указом назначил заместителя начальника ГУ МВД по Челябинской области генерал-майора полиции Константина Носкова начальником УМВД по Амурской области. Об этом 25 марта сообщили URA.RU в региональном полицейском главке.
«Назначение является свидетельством доверия со стороны руководства страны, признанием управленческого таланта и высокой оценкой эффективной деятельности Константина Носкова», — цитирует пресс-служба ведомства начальника ГУ МВД Южного Урала генерал-лейтенанта Андрея Сергеева.
Полковник внутренней службы Константин Носков приехал в Челябинскую область вслед за Сергеевым из Хабаровского края, где возглавлял управление по работе с личным составом краевого УМВД. В 2016 году ему было присвоено нынешнее звание генерал-майора.