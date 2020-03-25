24 марта 2020
23 марта 2020

Путин назначил челябинского силовика начальником полиции Амурской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное послание губернатора Челябинской области Дубровского Бориса Законодательному собранию. Челябинск, никитин юрий, носков константин, брант виктор
Коллеги-правоохранители могут в очередной раз поздравить Константина Носкова (в центре)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

Президент России Владимир Путин своим указом назначил заместителя начальника ГУ МВД по Челябинской области генерал-майора полиции Константина Носкова начальником УМВД по Амурской области. Об этом 25 марта сообщили URA.RU в региональном полицейском главке.

«Назначение является свидетельством доверия со стороны руководства страны, признанием управленческого таланта и высокой оценкой эффективной деятельности Константина Носкова», — цитирует пресс-служба ведомства начальника ГУ МВД Южного Урала генерал-лейтенанта Андрея Сергеева.

Полковник внутренней службы Константин Носков приехал в Челябинскую область вслед за Сергеевым из Хабаровского края, где возглавлял управление по работе с личным составом краевого УМВД. В 2016 году ему было присвоено нынешнее звание генерал-майора.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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