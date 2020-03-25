Офис Hennessy в России сообщил о форс-мажоре из-за коронавируса

Российский офис Moet Hennessy сообщил своим партнерам о наступлении в компании форс-мажорных обстоятельств, связанных с распространением коронавируса. Как стало известно URA.RU, производитель элитных спиртных напитков рассылает различным предприятиям письма, в которых предупреждает о возможных перебоях в поставках своей продукции (копия имеется в распоряжении агентства).
«Введенные меры по противодействию распространению вируса COVID-2019 на территории Российской Федерации и в странах производства реализуемой обществом продукции могут сказаться на импорте и реализации продукции обществом, — говорится в обращении. — Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и к возможным изменения в работе общества, в том числе к возможной нехватке продукции на складе».
В письме, подписанном гендиректором Moet Hennessy в России Себастьеном Вильмо, также дается ссылка на российское законодательство, которое снимает с предпринимателей ответственность за ненадлежащие исполнение договоров, если причиной тому стали чрезвычайные обстоятельства. Журналист URA.RU отправил запрос на комментарий в пресс-службу компании, ответ пока не поступил.
По данным на 25 марта, в России 658 человек заразились новым типом коронавируса. За минувшие сутки число пациентов увеличилось на 163. Наибольшее количество заражений в Москве — 410.
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