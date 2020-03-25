Центробанк назвал значимыми два уральских банка

Центробанк опубликовал реестр значимых кредитных организаций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Банк России обновил реестр кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе регулятора.

Всего в списке — 26 банков, следует из документа на сайте Центробанка. В реестр вошли два банка из УрФО: «Уральский банк реконструкции и развития», базирующийся в Екатеринбурге, и «Челиндбанк» из Челябинска.

Кроме двух уральских банков, в реестр попали «Газпромбанк», банк «Санкт-Петербург», «Почта банк», «Дальневосточный банк», «МИнБанк», «Совкомбанк», ВТБ, «Альфа-банк», РНКБ, банк «Восточный», «Сбербанк России», «Азиатско-Тихоокеанский банк», «Московский кредитный банк», банк «Открытие», банк «Центр-инвест», «Киви банк», «МТС-Банк», «Росбанк», «Ситибанк», банк «Ак Барс», «Тинькофф банк», «Райффайзенбанк», «Россельхозбанк», а также РНКО «Платежный Центр».

По сравнению с апрелем прошлого года из реестра был исключен «Запсибкомбанк», присоединившийся к ВТБ. Также в список не попали «Алмазэргиэнбанк», банк «Русский стандарт» и «Яндекс.Деньги».

Ранее в правительстве РФ расширили список системообразующих компаний, которые могут рассчитывать на поддержку государства. В список попали уральские корпорации — Русская медная компания, Челябинский трубопрокатный завод, «Уралкалий», «Уралхим» и авиакомпания Utair.