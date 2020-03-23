Правительство поддержит уральские компании в условиях коронавируса

Правительство РФ в три раза увеличило список системообразующих компаний, которые могут рассчитывать на поддержку государства. Число таких компаний увеличилось с 200 до 600, в список попали и уральские корпорации — Русская медная компания, Челябинский трубопрокатный завод, «Уралкалий», «Уралхим» и авиакомпания Utair.
«Стресс-тесты системообразующих предприятий начнутся со следующей недели. После них могут быть приняты дополнительные меры поддержки таких компаний», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в кабмине. По словам экспертов издания, компании, которые попали в список, могут получить доступ к льготным кредитам и государственным гарантиям. Также возможны «процентные каникулы» по займам и адресные субсидии. Для этого компании должны самостоятельно подать заявку и согласовать план финансового оздоровления.
Так, компаниям необходимо заполнить специальную таблицу, указав показатели производства, данные о задолженностях, количестве уволенных и заболевших сотрудников и средней зарплате. После этого Минэкономразвития выявит основные проблемы предприятий и разработает меры господдержки для каждого бизнеса.
Ранее сообщалось, что правительство РФ и Центробанк разработали проект мер поддержки российской экономики во время распространения коронавируса. 17 марта правительство опубликовало документ «О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития», напоминает RT. Тогда же в кабмине предложили расширить список системно значимых компаний.
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