Бизнес сравнил последствия от нерабочей недели с новогодними каникулами

Россияне будут отдыхать неделю, но получат полные зарплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российские предприниматели должны без значительных потерь пережить объявленную выходной рабочую неделю с 30 марта по 3 апреля, несмотря на сохранение зарплат сотрудников, считает замдиректора Аналитического кредитного рейтингового агентства Василий Танурков. В разговоре с URA.RU аналитик объяснил, что в стране дважды в год случаются длительные выходные — в январе и в мае, но бизнес всегда переживал эти периоды без последствий.

«Если мера не распространится в обязательном порядке на тех, кто обычно работает в выходные, например, представителей сферы обслуживания, то никакого катастрофического эффекта быть не должно», — ответил URA.RU Танурков.

Лидер «Опоры России» Александр Калинин считает, что предприниматели смогут найти средства на выплаты для ушедших на выходные сотрудников за счет других мер по поддержке бизнеса, которые вводятся на время пандемии коронавируса по поручению президента Владимира Путина.

«На следующей неделе предприниматели должны платить годовые налоги, многие мне звонили, спрашивали, как себя вести в сегодняшних условиях. Теперь, после речи президента бизнесмены будут понимать, не дожидаясь изменений, что им дадут отсрочки по всем платежам. Очевидно, что сейчас делается все, чтобы бизнес мог спокойно работать. Это же касается отсрочки по кредитам на шесть месяцев, — сказал URA.RU Калинин. — Предпринимателям придется отпустить работников на длительные выходные с сохранением зарплат, но мы понимаем, что президент принял такое решение с заботой о людях».

Отсрочки по налоговым платежам и кредитам действительно позволят компенсировать убытки от нерабочей недели, а также помогут пережить случившийся из-за коронавируса кризис, согласился председатель Союза сыроваров, фермер Олег Сирота: «Меры, которые сейчас принимаются, для малого бизнеса, оказавшегося на грани банкротства, жизненно необходимы. Этот набор нововведений был как воздух нужен для предприятий из сферы туризма, развлечений».

Президент Владимир Путин 25 марта выступил с обращением к нации из-за пандемии коронавируса. Глава государства объявил о введении ряда социальных и экономических мер, которые призваны поддержать население на время действия карантинных мер, а также ограничить распространение вируса в стране.