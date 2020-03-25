Владимир Путин обратился к россиянам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин 25 марта обратился к гражданам по поводу ситуации с коронавирусом. URA.RU перечисляет все антикризисные меры, которые предложил глава государства.

Голосование по Конституции, ранее запланированное на 22 апреля, переносится. Точную дату определят позднее.

Следующая неделя объявлена в России нерабочей. Россияне будут отдыхать с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы.

Для россиян, потерявших более 30% дохода, введены каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Также отсрочки по кредитам получит малый и средний бизнес.

Размер страховых взносов для предпринимателей снизится с 30% до 15%.

На ближайшие шесть месяцев президент предложил ввести мораторий на банкротство.

В то же время налог на вывод дивидендов за рубеж вырастет с 2% до 15%.

Социальные пособия и льготы, положенные россиянам в ближайшие полгода, будут продлены.

Минимальные выплаты по больничному и по безработице увеличены до одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц (12 тысяч рублей).

Семьям, имеющим право на материнский капитал, будут в следующие три месяца выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка ежемесячно.

Ветераны войны и труженики тыла получат выплаты к 75-летию Победы до майских праздников, то есть уже в апреле.

Для граждан, чей доход от вкладов превышает 1 млн рублей, будет установлен налог в 13% на доход от процентов. Мера затронет приблизительно 1% от общего числа вкладчиков.