25 марта 2020
24 марта 2020

В МФЦ Челябинска скапливается очередь из-за коронавируса. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередь в МФЦ, допуск по предварительной записи. Челябинск, очередь , многофункциональный центр, мфц
В МФЦ Челябинска запускают только по пять человекФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У жителей Челябинска возникли проблемы с получением справок в многофункциональном центре (МФЦ) на улице Труда. Принято решение о приеме посетителей только по предварительной записи. Тех же, кто, все-таки, пришел в МФЦ, в том числе и по записи, пускают в здание только по пять человек. С утра 26 марта в учреждение скапливается очередь, люди толпятся в тесном тамбуре, передает корреспондент URA.RU.

Объявление о предварительной записи вывешено на дверях МФЦ. Получить комментарий URA.RU в МФЦ не удалось, звонки постоянно сбрасываются

Ранее был прекращены личные приемы в федеральных структурах. Для сторонних лиц закрыты здания судов.

В Челябинской области на сегодняшний день подтвержден коронавирус у восьми человек. Губернатор Алексей Текслер принял ряд дополнительных карантинных мер.

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Очередь в МФЦ, допуск по предварительной записи. Челябинск
У входа скапливается очередь
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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