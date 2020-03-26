У жителей Челябинска возникли проблемы с получением справок в многофункциональном центре (МФЦ) на улице Труда. Принято решение о приеме посетителей только по предварительной записи. Тех же, кто, все-таки, пришел в МФЦ, в том числе и по записи, пускают в здание только по пять человек. С утра 26 марта в учреждение скапливается очередь, люди толпятся в тесном тамбуре, передает корреспондент URA.RU.
Объявление о предварительной записи вывешено на дверях МФЦ. Получить комментарий URA.RU в МФЦ не удалось, звонки постоянно сбрасываются
Ранее был прекращены личные приемы в федеральных структурах. Для сторонних лиц закрыты здания судов.
В Челябинской области на сегодняшний день подтвержден коронавирус у восьми человек. Губернатор Алексей Текслер принял ряд дополнительных карантинных мер.
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