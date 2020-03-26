Число больных коронавирусом в Челябинской области выросло

Число заболевших коронавирусом жителей выросло до восьми человек. Об этом 26 марта сообщила на брифинге первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. Диагноз двух южноуральцев подтвержден в лаборатории «Вектор» в Новосибирске.
«Кроме того, еще у троих человек условно положительные результаты, которые предстоит перепроверить в Новосибирске», — уточнила Гехт. По ее словам, один из тех, кого проверяют, прилетел из Турции, другой из Вьетнама. Третий контактировал с одним из них.
Среди тех, кому подтвердили коронавирус, один приехал из Чехии, второй из Великобритании. У всех заболевание проходит в легкой форме.
По наблюдением врачей остается целая семья, у которой диагностирован коронавирус — молодая девушка, ее родители и бабушка. Еще один человек лечится в Миассе.
25 марта губернатор Алексей Текслер озвучил новые меры по борьбе с коронавирусом. До особого распоряжения приостанавливается работа практически всех досуговых учреждений, в школах после каникул вводится карантин. Область подала заявку в правительство РФ на приобретение дополнительно 150 аппаратов ИВЛ, на базе клинической больницы №2 в Челябинске будет открыто отделение для больных коронавирусом.
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