В Москве закроют все магазины, кроме аптек и продуктовых

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, продукты, покупатели, прилавки, магазин
Продуктовые магазины будут работать даже в условиях карантинаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Москве с 28 марта по 5 апреля закрывают все магазины, рестораны, парикмахерские и парки, за исключением аптек и продуктовых. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Продовольственные магазины и аптеки будут работать без ограничений», — говорится на сайте мэра. Однако любые другие магазины, рестораны и кафе, парки и общественные пространства будут закрыты на это время.

Продолжат работу в карантин также больницы, компании, которые оказывают услуги по уходу за больными или престарелыми людьми, соцобслуживание, банки, ЖКХ и связь. Власти Москвы не вводят никаких ограничений на курьерскую доставку.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата сотрудникам при этом сохранится. Президент пояснил, что такие меры приняты ради безопасности населения, напоминает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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