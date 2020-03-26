В Москве закроют все магазины, кроме аптек и продуктовых

В Москве с 28 марта по 5 апреля закрывают все магазины, рестораны, парикмахерские и парки, за исключением аптек и продуктовых. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
«Продовольственные магазины и аптеки будут работать без ограничений», — говорится на сайте мэра. Однако любые другие магазины, рестораны и кафе, парки и общественные пространства будут закрыты на это время.
Продолжат работу в карантин также больницы, компании, которые оказывают услуги по уходу за больными или престарелыми людьми, соцобслуживание, банки, ЖКХ и связь. Власти Москвы не вводят никаких ограничений на курьерскую доставку.
Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата сотрудникам при этом сохранится. Президент пояснил, что такие меры приняты ради безопасности населения, напоминает RT.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «