В Магнитогорске (Челябинская область) 26 марта произошел взрыв и пожар в жилом доме. Фотографии ЧП появились в соцсетях.
«По предварительным данным, произошел взрыв газа в квартире на втором этаже. Сейчас горят четыре квартиры, проводится эвакуация жильцов. Данных о погибших и пострадавших пока нет», — рассказал URA.RU министр общественной безопасности области Олег Климов.
В соцсетях пользователи комментируют ЧП. «Доменщиков, 13. Стены тряхануло, я думала, что стекла вылетят», — пишет в группе «Чёрное& Белое Магнитогорск» Илфат Загитов. «Говорят, газ, наверное, взорвался. Балконы рядом выбило», — добавляет Татьяна Бережанская. Василий Баринов утверждает, что речь идет о доме №19. «Сейчас пожар разгорается», — сообщает Роман Шикунов.
В ГУ МЧС по Челябинской области обещали URA.RU уточнить информацию и дать комментарий позже.
Видео: группа «Чёрное& Белое Магнитогорск», «ВК»