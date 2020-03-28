Россияне массово откажутся от отпусков из-за кризиса

Многие россияне откажутся от отпусков после окончания карантина из-за экономической ситуации в стране. Об этом в беседе с URA.RU заявил экономист Константин Селянин.
«После того, как закончится карантин, многим придется работать. Экономическая ситуация заставит зарабатывать», — заявил Селянин. Он отметил, что туристическая активность после открытия границ возобновится, но будет очень скромной. По его словам, граждане будут отказываться от путешествий не только за границу, но и внутри страны.
Председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко заявил URA.RU, что майские праздники уже потеряны для туриндустрии. По словам эксперта, он надеется, что летом пандемия коронавируса закончится, и полеты в другие страны возобновятся: «Это серьезный удар по экономике. Дело даже не в отпусках и туризме. Любая экономика это не выдержит длительного закрытия границ».
Россия прекратила авиасообщение со всеми мировыми державами на фоне развития пандемии коронавируса, передает агенство Nation News. Исключения составят только рейсы, которые будут возвращать российских туристов на родину. По последним данным, в мире зафиксировано более 600 тысяч случаев заражения COVID-19, скончались порядка 27,5 тысячи человек, выздороветь удалось более 135 тысячам человек.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «