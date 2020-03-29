В Нью-Йорке больше 50 тысяч людей заражены COVID-19 Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Каждые 17 минут от коронавируса умирает житель Нью-Йорка, подсчитала газета New York Post. В целом в США COVID-19 диагностирован почти у 112,5 тысячи человек.

«В течение последних двух дней жители Нью-Йорка умирали со скоростью одного каждые 17 минут», — пишет издание. В общей сложности, как отмечается, число зараженных в городе превысило отметку в 52,3 тысячи, 450 человек скончались. Президент США Дональд Трамп не исключает, что в ближайшее время в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут может быть введен карантин.

По данным университета Джонса Хопкинса, общее количество зараженных в США достигло почти 112,5 тысячи. Сайт Coronavirus-monitor.ru фиксирует уже 118 640 случаев заражения и 1971 смерть. В мире диагноз подтвердился у 645 305 человек, более 30 тысяч скончались. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что в мире на 28 марта зафиксировано 571 678 случаев заражения и 26 494 смертей.