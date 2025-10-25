Месячный блэкаут на ЗАЭС стал самым долгим в истории

На ЗАЭС назвали блекаут на станции самым длинным в истории Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) пережила самый продолжительный блэкаут за всю историю мировой ядерной энергетики. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Однозначно, таких прецедентов (АЭС 30 суток находилась на собственном резервном электроснабжении — прим. URA.RU) в мировой атомной энергетике не было. <...> Этот блэкаут был самый большой по продолжительности», — отметила представитель станции. Ее слова передает РИА «Новости».

ЗАЭС, по словам Яшиной, самое большее, всего около трех суток ранее была без внешнего энергоснабжения. Она отметила, что персонал действовал слаженно и профессионально, а схемы обеспечения топливом были подготовлены заранее. Это уже десятый случай, когда станция полностью теряет доступ к внешним электросетям с 2022 года.

Бэкаут был вызван повреждением высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская» после огневого воздействия со стороны Вооруженных сил Украины. Основное электроснабжение было утрачено, станция обеспечивала свои технологические нужды только за счет резервных дизель-генераторов. Пополнением топлива для генераторов занимались заблаговременно, персонал действовал по разработанным заранее схемам, что позволило избежать угрозы для безопасности объектов и персонала.