В Чечне рассказали, как Кадырова защищают от коронавируса

К главе Чечни Рамзану Кадырову не пускают людей с повышенной температурой тела Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чтобы снизить риск инфицирования коронавирусной инфекцией, глава Чечни Рамзан Кадыров сильно ограничил круг контактов. Всех, с кем руководителю все же приходится встречаться, предварительно осматривают врачи. Об этом рассказал министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.

По словам Сулейманова, на въездах на территорию, где находится глава региона, выставлены медицинские посты, которые на постоянной основе контролируют здоровье лиц, вступающих в контакт с Кадыровым. Также глава министерства отметил, что чиновники хотели бы уйти на карантин, но не могут себе этого позволить. «Меры, которые продвигаем в отношении всего населения, касаются и нас. Мы бы с удовольствием удалились на карантин, но не можем себе этого позволить», — цитирует Сулейманова РИА «Новости».

Первый случай заражения коронавирусом в Чечне был официально подтвержден 24 марта. После чего власти региона объявили о вводе жесткого карантина с 29 марта. Выход на улицу запрещен за исключением похода в аптеку, за продуктами или при наличии медицинских показателей.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае. Всего в мире уже более 600 тысяч зараженных, более 30 тысяч погибших и 144 тысячи выздоровевших.