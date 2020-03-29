28 марта 2020

В США впервые умер младенец, заразившийся коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Погибшему ребенку не было и годаФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Соединенных Штатах Америки врачи зарегистрировали первую смерть ребенка, зараженного коронавирусной инфекцией. Погибшим оказался младенец из Чикаго, которому не было и года. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения штата Иллинойс.

«Еще никогда у младенца не было смерти, связанной с COVID-19. Для установления причин смерти ведется расследование», — цитирует главу департамента здравоохранения штата Иллинойс Нгози Эзике РИА «Новости».

В настоящее время группой риска коронавируса признано считать пожилых людей. Однако уже известно, что в Китае умер десятимесячный малыш, зараженный коронавирусом. В Европе самой молодой погибшей также с положительным тестом на коронавирус стала 16-летняя девочка из Франции, напоминает «Пятый канал».

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. На текущий момент в России заразились 1265 человек. За сутки выявлено 228 новых случаев. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране прекращена работа торговых центров, отменены массовые мероприятия. Российские школы с 23 марта ушли на трехнедельные каникулы. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом воздержаться от всех прогулок.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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