Доктор Рошаль посоветовал, как сходить в магазин и не заразиться коронавирусом

Леонид Рошаль рекомендует надевать перчатки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией при посещении продуктовых магазинов и прочих мест массового скопления людей, необходимо надевать перчатки, обрабатывать телефоны антисептиком и держаться от других посетителей на расстоянии двух метров. Такие советы россиянам дал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль.

«В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь», — приводит рекомендации Рошаля РИА «Новости». По его словам, важно соблюдать главное правило — обрабатывать руки антисептиком. Также дезинфицирующим средством необходимо обрабатывать телефоны, отмечает доктор.

Он также посоветовал держаться от других людей подальше — в полутора-двух метрах, особенно следует избегать тех, у которого проявляются признаки респираторного заболевания. При появлении первых симптомов — насморка и кашля, стоит надевать маску, а чихать исключительно в локоть или платок, рекомендует Рошаль. Спешить посетить больницу в случае заражения, по мнению доктора, не стоит — лучше пообщаться с операторами колл-центров или вызвать скорую помощь.

По данным портала Coronavirus-monitor на 29 марта, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России достигло 1271. За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 228 новых случаев коронавируса. Семь человек скончались, 65 заболевших выздоровели. В мире в настоящий момент выявлено более 671 тысячи больных коронавирусом, свыше 30 тысяч человек погибли, число излечившихся превышает 145 тысяч человек.