Захарова раскритиковала богатых россиян, которые бегут на родину из-за коронавируса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала россиян, которые уехали из страны и не поддерживали ее, а теперь хотят вернуться на родину из-за коронавируса. Такое заявление она сделала на своей странице в Facebook.
Захарова рассказала, что к ней обратилась пара состоятельных россиян, которые хотят вывезти своего сына из Лондона, потому что в городе произошел медицинский коллапс из-за пандемии коронавируса. Супруги сообщили, что им аннулировали медицинские страховки. «Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию, вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ», — написала она.
Ранее в правительстве РФ также заявили, что власти не бросят россиян, которые остались за границей, напоминает телеканал 360. В российском МИД сообщили, что с 20 по 27 марта из-за границы вернулись 133 тысяч граждан России, пишет RT.
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