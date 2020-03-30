Россияне начали массово искать подработку из-за пандемии коронавируса

Многие россияне в поисках почасовой оплаты или частичной занятости Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за пандемии коронавируса количество резюме россиян увеличилось почти на четверть. Об этом рассказали в пресс-службах «Авито.Работа» и HeadHunter.

«Количество резюме на различных сервисах по поиску работы и подбору персонала с 1 по 23 марта выросло от 12 до 23% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», -пишут «Известия». Отмечается, что многие россияне, боясь потерять работу из-за пандемии, в поисках почасовой оплаты или частичной занятости.

Вместе с тем на 61% увеличилось и количество вакансий по сравнению с мартом 2019 года. Как отмечает категорийный менеджер сервиса «Авито.Работа» Дмитрий Пучков, в условиях пандемии особенно востребованными становятся курьеры, грузчики и комплектовщики.

Сервис HeadHunter также отмечает рост количества резюме на 12% за период с 1 по 23 марта в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Но здесь рост вакансий составил всего 5%. По словам профессора кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, в России может повториться опыт 2014—2015 годов. Тогда компании начали увольнять самых «дорогих» сотрудников и нанимать тех, кто готов работать за меньшие деньги. В группе риска, по его словам, оказываются работники, которые не оформлены официально. Это связано с тем, что они не смогут рассчитывать на помощь правительства в случае задержки или невыплаты зарплаты.

По последним данным, в России зафиксировано 1 534 случаев заражения (+270 за сутки), девять человек умерли, 64 пациента выздоровели. При этом более тысячи больных приходится на Москву.