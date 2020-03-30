«Эксклюзивная» статья УК РФ, созданная для королей преступного мира, в России еще не применялась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области возбуждено 42-е по общероссийскому счету уголовное дело по статье 210.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за статус «вора в законе». За занятие высшего положения в криминальной иерархии предполагается от 8 до 15 лет лишения свободы. Этот состав преступления, кроме нескольких эпизодов мошенничества, инкриминирован жителю Верхней Салды Владимиру Кузнецову, известному также по кличке «Лис». Однако, по данным URA.RU, фигурант уголовного дела не занимает высокого положения в криминальном мире, поэтому привлечение к ответственности по «воровской» статье создаст общероссийский прецедент.

«В Верхней Салде давно уже нет сколько-нибудь значимых уголовных авторитетов, не говоря о „ворах в законе“. В специфических кругах были известны Коля „Умрыш“, Поп (Александр Попов — прим. ред.) и „Кузич“. Но сейчас в городе, который всегда держался особняком, и близко нет — силовики всех выдавили. Кузнецов, возможно, и был каким-то смотрящим, но его вообще мало кто знал», — излагает общую позицию нескольких опрошенных URA.RU инсайдеров один из осведомленных собеседников. По его словам, силовикам нужно было создать условия для давления, потому и применили «эксклюзивную» статью УК, невзирая на риск того, что в суде она может быть снята.

Применение «воровской» статьи, введенной в УК РФ в апреле 2019 года, считает юридическим экспериментом старший научный сотрудник Института философии и права УрО РАН, криминолог Константин Корсаков. «Это попытка обкатать правоприменительную практику. Во всяком случае, очень на то похоже. Я пока не слышал, чтобы был вступивший приговор по этой статье. И, очевидно, будет непросто с доказательствами. Но похожие ситуации бывали по делам об оскорблении чувств верующих: приглашали пару человек, которые утверждали, что были оскорблены. По этому делу вызовут каких-нибудь свидетелей, они признают подсудимого высшим „должностным“ лицом в криминальной иерархии. Другое дело, что смотрящий — это распространенное звание, выше которого по статусу — „положенец“, а уж потом — „вор в законе“. И в новой статье УК речь идет об этой категории лиц, именно для них писали эту норму права», — заявил URA.RU собеседник.

Как следует из официального заявления свердловского полицейского главка, Владимир Кузнецов обвиняется также в серии мошенничеств, совершенных группой лиц. Группировка, обманом завладевавшая квартирами асоциальных жителей Верхней Салды, была задержана в конце февраля 2020 года. Сам Кузнецов в данный момент находится под стражей. В пресс-службе ГУ МВД от иных комментариев отказались.